Albania z awansem na Euro 2024! Fatalna informacja dla reprezentacji Polski. Wszystko rozstrzygnie się 20 listopada

Reprezentacja Albanii awansowała na Euro!

Albania to absolutna rewelacja tegorocznych eliminacji Euro 2024. Ekipa z Półwyspu Bałkańskiego w piątek zremisowała 1:1 z Mołdawią i zameldowała się na mistrzostwach Europy organizowanych w Niemczech. Bramkę dla gości z rzutu karnego strzelił Cikalleshi. W końcówce spotkania Babohlo, który był także katem Polaków wyrównał wynik spotkania. Podopieczni trenera Sylvinho z 14 punktami na koncie prowadzą w grupie E. Przed Albanią jeszcze jedno spotkanie - z Wyspami Owczymi.

Co najważniejsze, taki wynik pozwala nam nadal marzyć o bezpośrednim awansie na Euro 2024. Jeśli Polacy mają zakwalifikować się do Euro 2024, podstawowym warunkiem będzie pokonanie w swoim ostatnim występie Czech (godz. 20.45). Jeżeli Mołdawia wygrałaby z Albanią, nawet zwycięstwo Polski nic by nie dało. Na szczęście w spotkaniu o godzinie 18:00 padł remis.