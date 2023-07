Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice: Nie lubię gadania, że jesteśmy gotowi. To trzeba potwierdzić na boisku

Vuković przejął zespół pod koniec października 2022 po Waldemarze Fornaliku. Zimą w klubie mówiono tylko o utrzymaniu. Gliwiczanie przystępowali bowiem do rundy rewanżowej z 16. miejsca w tabeli. W efekcie trener, podczas przedsezonowej prezentacji, został powitany jako "cudotwórca wiosny".

- Wiem, że dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Nie lubię gadania, że jesteśmy gotowi. To trzeba potwierdzić na boisku. Jestem zdania, że ta weryfikacja jest najważniejsza. Przed nami tydzień przygotowań do pierwszego meczu. Było mało zmian w kadrze. Założyliśmy, że jeśli nikt z podstawowych zawodników nie odejdzie, to nie potrzeba nam bardzo dużo. Ale też zwracaliśmy uwagę na to, jakie są nasze możliwości, żeby tę kadrę rozszerzać. Ona raczej nie jest rozbudowana - powiedział szkoleniowiec.