Tabela Ekstraklasy w sezonie 2023/24 według bukmacherów. Legia Warszawa mistrzem Polski. Niemal na 100 procent spadnie Puszcza Niepołomice

Kto zakończy sezon Ekstraklasy na podium?

Eksperci nie mają wątpliwości. Nowym mistrzem Polski będzie Legia Warszawa , która może sięgnąć po to trofeum 16. raz. Kurs na wygraną stołecznego klubu to 2,55. Na drugim miejscu rywalizację w Ekstraklasie zakończy Lech Poznań . Dopiero na trzeciej pozycji uplasuje się Raków Częstochowa , czyli obecny mistrz kraju.

Środek tabeli Ekstraklasy

Kto spadnie z Ekstraklasy?

Jest jeden wyraźny kandydat do spadku - Puszcza Niepołomice. Beniaminek obecnego sezonu według bukmacherów nie ma większych szans na utrzymanie, dlatego kurs na powrót do Fortuna 1. Ligi to 1,50. Zagrożony spadkiem jest także ŁKS Łódź oraz Stal Mielec, która co roku jest wymieniana w tym gronie. Według analiz najlepiej z beniaminków poradzi sobie Ruch Chorzów, który zajmie 15. miejsce. Na spadek będzie musiała uważać także Korona Kielce, gdyż może znaleźć się blisko "czerwonej strefy".