Ali Gholizadeh zagrał mecz dla rezerw Lecha Poznań. 45 minut w 2 lidze ze Stomilem Olsztyn. Jak wypadł Irańczyk?

Ali Gholizadeh: Droga wiedzie przez 2 ligę

W drugiej połowie Lech wbił jedyną bramkę (Norbert Pacławski), pokonał Stomil 1:0 i co za tym idzie wypłynął na powierzchnię, awansując na czternaste miejsce - czyli tuż nad kreskę.

Rezerwy Lecha Poznań wygrywają 1:0 ze Stomilem. Ali Golizadeh zaliczył 45 minut

Obecność Gholizadeha na stadionie we Wronkach nie była specjalnym zaskoczeniem. Trener John van den Brom zapowiedział już wcześniej, że Irańczyk zostanie oddelegowany do meczów rezerw, aby nabrać ogrania po kontuzji. Co najważniejsze, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 27-latek znalazł się w niedzielę w kadrze na hitowy wyjazd do Legii Warszawa.

Póki co Gholizadeh zagrał dla pierwszego zespołu dwa mecze. W obu wszedł z ławki. Najpierw w Pucharze Polski z Zawiszą Bydgoszcz (3:0), potem w ekstraklasie z Ruchem Chorzów (2:0). Dłużej, czyli około 30 minut zaliczył z trzecioligowcem.