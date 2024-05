Kylian Mbappe może latem zadebiutować w Warszawie jako piłkarz Realu Madryt. Jest tylko jeden warunek

Debiut Kyliana Mbappe w Realu na Stadionie Narodowym w Warszawie? To możliwe!

Kylian Mbappe - według doniesień medialnych - ma być już nawet wstępnie dogadany z klubem ze stolicy Hiszpanii, któremu od dziecka kibicuje. Francuski gwiazdor zdecydował się nie przedłużać dotychczasowej umowy z Paris Saint-Germain i wszystko wskazuje, że latem usłyszymy słynny "Here We Go" potwierdzające tylko transfer do Realu Madryt.

Jedną z okazji do debiutu w nowych barwach klubowych może mieć przy okazji Superpucharu Europy, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Warunek jednak jest jeden - w zbliżającym się finale Ligi Mistrzów jego przyszli koledzy musieliby wygrać z Borussią Dortmund na Wembley w Londynie. Wtedy zmierzyliby się z tegorocznym zwycięzcą Ligi Europy, w której na placu boju pozostały: Bayer Leverkusen, AS Roma, Atalanta Bergamo oraz Olimpique Marsylia.