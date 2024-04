Arsenal rozbił Chelsea na Emirates Stadium w derbach Londynu. Kai Havertz z dwiema bramkami

Arsenal - Chelsea 5:0 (1:0)

Potem chwilowo odkuć próbowali się goście. Świetne okazje dla "The Blues" wykreowali w gruncie rzeczy skrzydłowi i po ich wrzutkach koledzy dwukrotnie nie potrafili zmieścić piłki między słupki golkipera Arsenalu. Dodatkowo świetną kontrą popisał się Jackson i po jego zagraniu w pole karne blisko było trafienia samobójczego. Gabriel Magalhaes ostatecznie wybił na rzut rożny.

Następnie Arsenal spróbował odpowiedzieć paroma szybkimi akcjami. Najpierw po dograniu z lewej strony Bukayo Saka stanął przed szansą wbicia futbolówki do siatki szwajcarskiego bramkarza. Anglik ostatecznie nie trafił czysto w piłkę i obrońcy Chelsea w porę wyjaśnili zagrożenie. Swoją okazję w derbowym starciu miał również po 20. minucie Kai Havertz . Były gracz "The Blues" postraszył bramkarza kąśliwym uderzeniem z linii pola karnego.

Arsenal w drugiej połowie atakował. Chelsea bezradna

Najpierw w drugich 45 minutach świetną okazję miał Havertz, który wypuszczony w pole karne spróbował oddać strzał między nogami bramkarza. Ten jednak nie dał się przechytrzyć i gospodarze mieli tylko rzut rożny. Parę chwil później Ben White z najbliższej odległości wbił piłkę do bramki. "Kanonierzy" podwyższyli prowadzenie już w 52. minucie i znajdowali się na pozycji lidera najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

PAP/EPA/ANDY RAIN

Do trzech razy sztuka można by rzec w przypadku Kaia Havertza. Niemiec już trzeciej okazji pięć minut później nie mógł zmarnować. Atakujący Arsenalu po raz kolejny został kapitalnie obsłużony przez swoich kolegów i tym razem - jak na napastnika przystało - zmieścił piłkę w siatce. To był nokaut względem lokalnego rywala z Londynu. Chelsea była rozbita. A żeby tego jeszcze było mało - parę chwil później swoją sytuację zmarnował Nicolas Jackson, który nie oddał nawet celnego uderzenia.