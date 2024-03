Artur Boruc wściekły na wypominanie mu straconego gola w reprezentacji Polski. Komentarz bramkarza hitem internetu

Artur Boruc i jego komentarz do wpadki w reprezentacji Polski sprzed lat

To był mecz eliminacji do Mundialu w RPA. - Jezus Maria, jaki błąd Boruca! - krzyczał do mikrofonu Dariusz Szpakowski, w 61 minucie Irlandia Północna podwyższyła prowadzenie na 3:1. Samobója zaliczył Michał Żewłakow, który próbował tylko wycofać piłkę. Artur Boruc jednak fatalnie skiksował, przez co ta wylądowała w siatce. Polska przegrała 2:3.

- To już piętnaście lat od pamiętnego błędu Artura Boruca w meczu z Irlandią Północną... - napisało TVP Sport na platformie X (dawniej Twitter) wrzucając w czwartek nagranie z akcji. Zareagował sam bramkarz.

- Jak ja kocham nasz kraj i mentalność. Cieszmy się chwilą, sukcesem kadry i popatrzmy na grubasa, który macha nieudolnie kończynami. „Kot bijący się echem w zupełnej dupie” - wędruje do redakcji TVP Sport. Gratuluję - napisał Artur Boruc.