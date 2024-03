Artur Pikk znalazł się w kadrze Estonii na mecz z Polską w barażach o Euro 2024. Piłkarz Odry Opole przyznał. "Nie boimy się Lewandowskiego"

Artur Pikk z Odry Opole zagra w barażach o Euro 2024

Lewy obrońca reprezentacji Estonii i pierwszoligowej Odry Opole został powołany na marcowe zgrupowanie przy okazji baraży o Euro 2024. Jego drużyna narodowa w czwartek zmierzy się z reprezentacją Polski na PGE Narodowym w Warszawie. W rozmowie z Weszło.com sam zawodnik przyznał, że nie obawiają się naszego najlepszego napastnika - Roberta Lewandowskiego. Choć niezwykle go szanują za to, co osiągnął w swojej karierze. Na boisku jednak nie będą odstawiać nogi.