Austria, czyli rywal reprezentacji Polski na Euro 2024 może stracić trenera. Ralf Rangnick rozmawia z Bayernem Monachium Jakub Maj

Ralf Rangnick może trafić do Bayernu EAST NEWS

Bayern Monachium cały czas szuka trenera na następny sezon. Thomas Tuchel odejdzie latem, ale kibice z dnia na dzień zastanawiają się, czy to dobry pomysł. Według informacji niemieckich mediów, bardzo blisko dołączenia do "Die Roten" jest Ralf Rangnick, czyli obecny selekcjoner reprezentacji Austrii. Ewentualny transfer dojdzie do skutku po Euro 2024.