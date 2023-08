Bartosz Bereszyński zamieni Sampdorię na Empoli. Polak znów zagra w Serie A. W poprzednim sezonie "Bereś" zdobył Scudetto

Bartosz Bereszyński wraca na najwyższy poziom rozgrywkowy

Jeden z najpopularniejszych włoskich dziennikarzy - Gianluca Di Marzio - informuje, że Bartosz Bereszyński jest bardzo blisko transferu do innego klubu. Obecnie boczny obrońca jest zawodnikiem Sampdorii, która spadła do Serie B, dlatego Polak chce zmienić otoczenie. Włosi informują, że "Bereś" niedługo trafi do Empoli, czyli zespołu, który w poprzednim sezonie zajął 14. miejsce. Transfer jest na ostatniej prostej.

W ostatnich tygodniach Bereszyńskiego łączono w wieloma klubami. Jednym z nich był zespół, który prowadzi obecnie Czesław Michniewicz - Abha Club. Reprezentant Polski nie zdecydował się na popularny teraz kierunek. Obrońca zostanie we Włoszech.