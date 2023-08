Bartosz Kapustka nie wyleczył jeszcze urazu kolana, którego doznał w maju. Znany dziennikarz nie ma dobrych wieści w sprawie jego powrotu

Pech Kapustki

Początkowo wydawało się, że majowy uraz kolana 26-latka to nic poważnego. W czerwcu przeszedł zabieg polegający na oczyszczeniu kolana, a po nim przerwa ok. 6-8 tygodni. Według najbardziej optymistycznych prognoz miał wrócić do treningów w drugiej połowie lipca.

- Uraz Kapustki to zupełnie inna sytuacja niż jego poprzednia kontuzja. Nie jest to skomplikowany temat, przynajmniej dla chirurgów, więc liczymy na to, że maksymalnie po ośmiu tygodniach będzie do dyspozycji trenera - tłumaczył dyrektor sportowy wicemistrzów Polski, Jacek Zieliński w programie "Legia ON" na początku czerwca.