Bayern Monachium ośmieszył się z Bochum. Kolejna porażka w Bundeslidze, Thomas Tuchel jest skończony?

Bundesliga. VfL Bochum - Bayern Monachium 3:2

W 31 minucie Bochum doprowadziło do remisu po szybkiej akcji zakończonej strzałem po długim rogu autorstwa Takumy Asano. Potem czyli w 44 minucie widownię uszczęśliwił (i Bayern pogrążył) Keven Schlotterbeck, trafiając głową pod poprzeczkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

- Jamal robi, co może. Poza tym Bayern jest słaby . Mentalnie też. Katastrofa w tym sezonie tuż, tuż - komentował po pierwszej połowie Rafał Wolski z Viaplay. - W piłkę gra tylko Musiala. Dramatyczny widok reszty - wtórował mu Marcin Borzęcki.

Bayern objął prowadzenie w 14 minucie, kiedy solową akcję na raty zakończył Jamal Musiala. Im dalej było w las, tym faworyt wyglądał coraz gorzej. Na przerwę to Bochum zeszło z bramkową zaliczką.

Thomas Tuchel zostanie zwolniony z Bayernu Monachium?

W pierwszej i drugiej połowie mecz został przerwany z powodu protestu kibiców, którzy nie chcą nowego inwestora w Bundeslidze.

Wiele wskazuje na to, że Thomas Tuchel straci pracę w Bayernie, skoro władze klubu zapewniły mu gwarancję tylko do tego meczu. Porażka może oznaczać błyskawiczną dymisję tak jak miało to miejsce w przypadku Juliana Nagelsmanna w marcu zeszłego roku po serii rozczarowujących meczów. Kto więc przejmie monachijczyków od zaraz?