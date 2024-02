Bayern Monachium wygrał z RB Lipsk dzięki dwóm bramkom Harry'ego Kane'a. Anglik nadal goni Roberta Lewandowskiego

Bayern ograł Lipsk. Kane z dubletem

Rekord Roberta Lewandowskiego (2020/21) - 41 bramek w 29 meczach

(2020/21) - 41 bramek w 29 meczach Harry Kane w obecnym sezonie - 27 bramek w 23 meczach (65,8 proc. rekordu Lewandowskiego)

Ekipa z Monachium z dorobkiem 53 punktów jest wciąż druga w tabeli, ale strata do kroczącego od zwycięstwa do zwycięstwa Bayeru wynosi osiem punktów. "Aptekarze" już w piątek wygrali na własnym stadionie z FSV Mainz 2:1 i było to ich 19. zwycięstwo w sezonie. Ich bilans uzupełniają cztery remisy. Gospodarze objęli prowadzenie już w trzeciej minucie po ładnym strzale z dystansu Szwajcara Granita Xhaki. Znajdujące się w strefie spadkowej Mainz niespodziewanie wyrównało pięć minut później po golu Dominika Kohra. Bayer przeważał, a zwycięską bramkę w 68. minucie zdobył Robert Andrich. Ekipa z Leverkusen nie doznała w tym sezonie żadnej porażki, licząc wszystkie rozgrywki - łącznie to już 33 spotkania, bo równie dobrze radzi sobie w Lidze Europy. To rekordowa passa w niemieckim futbolu. (PAP)