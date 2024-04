Bilety na mecz Polska - Turcja. Gdzie je kupić i ile kosztują? Harmonogram sprzedaży biletów. Kiedy odbędzie się mecz?

Kiedy odbędzie się mecz Polska - Turcja?

Coraz mniej czasu zostało do Euro 2024. Już 14 czerwca w meczu otwarcia turnieju Niemcy zmierzą się ze Szkocją. Dwa dni później do rywalizacji przystąpi Polska, która na Volksparkstadion w Hamburgu zagra z Holandią. Następnie podopiecznym Michała Probierza przyjdzie zagrać w Berlinie z Austrią, a na koniec meczów fazy grupowej, w Dortmundzie z Francją.

Jednak przed wyjazdem do Niemiec drużynę Biało-Czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie na PGE Narodowym. W drugim z nich przeciwnikiem będzie Turcja. Żeby przypomnieć ostatnie spotkania obu drużyn, musimy cofnąć się do 1992 roku. Wtedy reprezentacje trafiły na siebie w kwalifikacjach do Mundialu. Najpierw na stadionie Lecha w Poznaniu drużyna Biało-Czerwonych zwyciężyła 1:0 po bramce Tomasza Wałdocha, natomiast rok później w Stambule górą byli Turcy, którzy wygrali 2:1. Jedyną bramkę dla Polaków zdobył wtedy Wojciech Kowalczyk. Obie drużyny nie zakwalifikowały się do turnieju w Stanach Zjednoczonych.