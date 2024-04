Bilety na mecz Polska - Ukraina. Gdzie je kupić i ile kosztują? Harmonogram sprzedaży biletów. Kiedy odbędzie się mecz?

Kiedy odbędzie się mecz Polska - Ukraina?

Coraz mniej czasu zostało do Euro 2024. Już 14 czerwca w meczu otwarcia turnieju Niemcy zmierzą się ze Szkocją. Dwa dni później do rywalizacji przystąpi Polska, która na Volksparkstadion w Hamburgu zagra z Holandią. Następnie podopiecznym Michała Probierza przyjdzie zagrać w Berlinie z Austrią, a na koniec meczów fazy grupowej, w Dortmundzie z Francją.

Jednak przed wyjazdem do Niemiec drużynę Biało-Czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie na PGE Narodowym. W pierwszym z nich przeciwnikiem będzie Ukraina. Po raz ostatni te drużyny mierzyły się również w spotkaniu kontrolnym. W listopadzie 2020 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie podopieczni wtedy Jerzego Brzęczka wygrali 2:0 po golach Krzysztofa Piątka i Jakuba Modera. Znacznie ważniejsza rywalizacja miała miejsce w 2016 roku. Biało-Czerwoni zagrali z Ukrainą w ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2016. Drużyna prowadzona przez Adama Nawałkę pokonała rywala 1:0 po trafieniu Jakuba Błaszczykowskiego i awansowała do dalszej fazy turnieju we Francji.