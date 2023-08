Bramkarz Legii Warszawa Dominik Hładun dostał propozycję walki od Fame MMA. Już dał odpowiedź

Dominik Hładun w Fame MMA? Bramkarz Legii odmówił

Propozycję wejścia do klatki otrzymał rezerwowy bramkarz. To Dominik Hładun. Zmiennik Kacpra Tobiasza we wrześniu skończy 28 lat. Mierzy 190 cm i waży 77 kg. Zasięg na pewno stanowiłby więc jego przewagą nad potencjalnymi rywalami.

Póki co jednak się o tym nie przekonamy. Hładun jako zawodowy piłkarz z kontraktem do czerwca 2026 roku chce się skupić wyłącznie na tym wyzwaniu. Dlatego odmówił Fame - twierdzą Meczyki.

Nawet gdyby Hładun był na tak to weto postawiłaby Legia. Ryzyko odniesienia kontuzji jest bowiem zbyt duże, żeby dać bramkarzowi zgodę na "gościnny" występ.

W tym sezonie Hładun bronił tylko w wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice. Nie zachował czystego konta (1:1).

Co ciekawe, Hładun ostatnio jest zasypywany propozycjami. Do ligi saudyjskiej chciał go ściągnąć trener Abha Club, Czesław Michniewicz. Przy Łazienkowskiej nie podjęto jednak negocjacji.