Clout MMA. Tomasz Hajto przegrał ze Zbigniewem Bartmanem przez duszenie w drugiej rundzie. Były piłkarz musiał "odklepać"

Clout MMA. Tomasz Hajto kontra Zbigniew Bartman

Gala rozpoczęła się w sobotę o dwudziestej, jednak Hajto wszedł do oktagonu dopiero w niedzielę Zegary wskazały wówczas dwadzieścia pięć minut po północy. Gianni wyszedł do piosenki "Aleją gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej.

Tomasz Hajto - Zbigniew Bartman: przebieg walki

Hajto był największym underdogiem gali, czyli zawodnikiem typowanym do pewnej porażki. Mimo tego i dużej różnicy wieku początek należał do byłego piłkarza, który kilkukrotnie trafił celu. Próbował m.in. kolanem. Potem przewagę miał już Bartman, spychający go do siatki, ale i tak do gongu walka toczyła się wyłącznie w stójce.