Bramkarze z golami w PKO Ekstraklasie. Gabriel Kobylak autorem wyjątkowego gola, ale inni golkiperzy również strzelali LISTA

Bramkarze z golami w PKO Ekstraklasie

W XXI wieku również mieliśmy do czynienia z takimi golami od czasu do czasu. Bramkarze bardzo często kojarzą się z wbieganiem przy negatywnym wyniku w pole karne w samych końcówkach meczów przy stałych fragmentach gry i tym samym liczą, że uda się coś jeszcze zmieścić. Ale tego co zrobił wspomniany na początku Kobylak - żaden inny bramkarz nie był w stanie wcześniej osiągnąć. Dodatkowo wychowanek stołecznego klubu stał się pierwszym młodzieżowcem, który zdobył bramkę dla Radomiaka Radom od ich awansu do PKO Ekstraklasy.