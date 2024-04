Kibic pójdzie na pieszo na mecz Radomiaka Radom

- Jak jakiś bramkarz strzeli gola w tej rundzie to idę na piechotę na stadion jego klubu - wydał na siebie wyrok 7 lutego 2024 roku, czyli na kilka godzin przed pierwszym meczem nowej rundy. Użytkownik pewnie nie myślał, że już w kwietniu będzie mógł planować swoją podróż. I to do jakiego miasta! W poniedziałek wielkanocny gola zdobył - uwaga - bramkarz Radomiaka Radom Gabriel Kobylak strzelając spod własnego pola karnego golkiperowi Puszczy Niepołomice Oliwierowi Zychowi.

- Janku, z przyjemnością będzie nam Cię gościć u nas na stadionie! Trzymamy kciuki za Twoją wyprawę, jesteśmy w kontakcie (co do biletów na mecz - nie martw się, załatwimy to!) i do zobaczenia na Struga 63 - napisano na profilu Radomiaka specjalną wiadomość do Janka, który jest bohaterem głośnego zakładu. Tym samym klub chętnie sfinansuje jego pobyt na swoim nowym stadionie.