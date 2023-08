Były piłkarz Lechii Gdańsk oraz Jagiellonii Białystok, Błażej Augustyn zawalczy w sobotę na Clout MMA. Jego rywalem - Dominik Pudzianowski Jakub Jabłoński

Youtube/Clout MMA

Błażej Augustyn w ostatniej chwili wskoczył do Clout MMA. Znany piłkarz, występujący w przeszłości m.in. w Jagiellonii Białystok, czy Lechii Gdańsk będzie walczył na sobotniej gali zarządzanej przez Sławomira Peszko. 35-latek wyjdzie do oktagonu w zastępstwie Pawła Bomby do walki z Dominikiem Pudzianowskim - poinformowała w piątek federacja. Początek wydarzenia o godz. 19:00 w hali Torwar w Warszawie. Jak poradzi sobie Augustyn w pierwszej walce?