Były selekcjoner reprezentacji Polski dostał zaskakującą ofertę pracy. Adam Nawałka mógł poprowadzić reprezentację Syrii

- Grałem wtedy w Chinach. Dostałem telefon, że jest wakat na stanowiska selekcjonera Syrii. Agent z tamtego rynku pytał, jakie nazwisko z Polski mógłbym zaproponować. Myślałem, myślałem, ze strony tego menadżera przewijał się gdzieś Czesław Michniewicz. Powiedziałem w końcu jednak, że najlepszy byłby Adam Nawałka. On na to, czy mógłbym mu zorganizować numer, a już najlepiej, jakbym sam go zapytał, czy chciałby objąć taką funkcję. Piszę więc na WhatsApp: "Dzień dobry, panie trenerze, mam pytanie, czy mogę dryndnąć?" Po dziesięciu minutach dzwoni telefon. Mówię: "Panie trenerze, jest oferta z reprezentacji Syrii". Tyle i tyle mogą zapłacić. Pytam, czy byłby zainteresowany. Odpowiada, że nie, do lata chciałby się wstrzymać, to już było po Lechu. Uszanowałem to - powiedział były piłkarz reprezentacji Polski.