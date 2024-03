Cali na biało! Polska wybrała stroje na finał baraży z Walią o Euro 2024. Są szczęśliwe, bo z ostatniego meczu w Cardiff

Polska cała na biało w meczu z Walią

Walia swoje domowe mecze rozgrywa w czerwonym komplecie strojów. Tak będzie też we wtorek. Jej reprezentanci założą koszulki, spodenki i getry w jednakowym kolorze.

Dlatego też Polska, żeby się odróżnić od rywali sięgnie po ten sam komplet co we wrześniu 2022 roku, gdy w Lidze Narodów wygraliśmy w Cardiff 1:0. Zagramy na cali na biało - potwierdza sekretarz PZPN Łukasz Wachowski zapytany o to w mediach społecznościowych przez Zbigniewa Bońka.

Tym samym zmianie ulegnie wyłącznie kolor spodenek. Z Estonią w półfinale zagraliśmy bowiem w czerwonych. Identycznie wyglądać będzie za to Wojciech Szczęsny, ubrany w całości na żółto.