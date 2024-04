Cardiff City wyceniło tragiczną śmierć Emiliano Sali. Klub przedstawił FC Nantes poniesione straty za niedoszły transfer

Cardiff wyceniło straty po transferze tragicznie zmarłego Emiliano Sali

Pięć lat temu kontrakt z piłkarzem był już w zasadzie podpisany. Argentyńczyk miał załatwić ostatnie formalności i po raz pierwszy przybyć do nowego klubu. Zdecydował się na podróż rzecz jasna samolotem z Francji do Walii przez kanał La Manche. To co później się stało nikt w życiu by nie przewidział. Samolot z nim na pokładzie zniknął z radarów i rozpoczęła się nerwowa akcja poszukiwawcza. Niestety - nie znaleziono już go żywego.