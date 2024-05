Legia Warszawa pożegna trzech piłkarzy. Odchodzi największa gwiazda - Josue

Transfery Legii Warszawa - kto odchodzi latem 2024?

Choć sezon jeszcze się nie skończył to już można śmiało założyć, że Legia nie zostanie mistrzem Polski. Szansę na powrót do gry zaprzepaściła w niedzielę, przegrywając u siebie z Radomiakiem Radom 0:3. Gdyby wygrała to strata do liderującej Jagiellonii Białystok stopniałaby do trzech punktów.

Legia nadal może ugrać miejsce na podium, ale i to zadanie wydaje się karkołomne - w następnej kolejce wybiera się bowiem do podrażnionego Lecha Poznań. Jeśli Josue otrzyma żółtą kartkę to po niej będzie przymoswe pauzować dwa mecze. Słowem, już nigdy nie zagra z eLką. Skąd to śmiałe założenie?

Kary dla Legii i Rakowa przesądzone

Otóż z kręgów legijnych docierają kolejne sygnały, że los Portugalczyka jest przesądzony - nie dostanie nowej umowy. Bez niego drużyna zostanie ułożona na nowo. Nowym-starym liderem ma zostać Luquinhas.