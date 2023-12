Cezary Kulesza o rozstaniu z Jakubem Kwiatkowskim: Tego samego próbował Czesław Michniewicz

Dlaczego PZPN zwolnił Jakuba Kwiatkowskiego?

W grudniu po jedenastu latach ze związku odszedł Jakub Kwiatkowski. Początkowo był rzecznikiem prasowym, potem także team managerem reprezentacji tak jak Tomasz Iwan u Adama Nawałki. Rozstanie wywołało w środowisku ogromne poruszenie. Oliwy do ognia dolał sam PZPN, wrzucając jednozdaniowy komunikat, w którym nie padło słowo: dziękuję.

Kulesza w najnowszym wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" potwierdził, że za decyzją stał selekcjoner Michał Probierz. - Znam Michała od lat i wiem, że to jego charakterystyczna cecha - gdy sobie ułoży w głowie jakiś scenariusz, strasznie ciężko go przekonać do innych rozwiązań. W decyzjach dotyczących kadry jest suwerenny i bardzo dobrze, bo to on bezpośrednio odpowiada za wyniki reprezentacji (...) Już wcześniej miałem sytuacje, gdy dostawałem sugestie, by z Kwiatkowskim się rozstać i nie mówię w tej chwili o Michale Probierzu. Tego samego próbował Czesław Michniewicz i kilku kolegów z zarządu. Dochodziło do pewnych napięć, ale udawało mi się rozbrajać te bomby. Kuba dobrze wiedział, że zawsze jestem po jego stronie - mówi Kulesza.