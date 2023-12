Cezary Kulesza odpiera zarzuty o spożywaniu alkoholu: Modne jest walenie w PZPN i wyolbrzymianie

Alkohol na szczytach PZPN? Cezary Kulesza odpiera zarzuty

Według doniesień Wyborczej Kulesza po przegranym meczu z Węgrami (1:2) nie pojawił się na spotkaniu z Sousą w Warszawie, bo pomeczową imprezę kontynuował u siebie w Białymstoku. Prezes PZPN zapewnia, że powody odwołania rozmowy były zupełnie inne; chciał, żeby najpierw wygasły emocje po porażce. - Pisanie, że ktoś mnie włożył do samochodu, bo sam już nie byłem świadomy tego, co robię, jest tak totalną bzdurą i bezczelnym kłamstwem, że brak mi słów. Nie tylko wtedy, ale w ogóle nigdy nie doszło do takiej sytuacji - przekonuje Kulesza. Ostatnie afery wokół federacji kwituje zdaniem o modzie na walenie w PZPN, wyolbrzymianie i "wymyślanie historii".

Kulesza o rozstaniu z Kwiatkowskim: Tego samego próbował Michniewicz

Prezes związku zarzuty o pracę pod wpływem nazywa "bzdurami wyssanymi z palca". W udzielonym wywiadzie wielokrotnie zapewnił, że nigdy nie był pijany podczas wykonywania obowiązków służbowych. I prosi, by informator się ujawnił. - Łatwo dorabia się teraz teorię, że Sousa uciekł, bo Kulesza był pijany. To może zacznijmy pisać, że ten biedny, skrzywdzony Sousa powinien wrócić, oczywiście, jeżeli go grzecznie przeprosimy i poprosimy. Mam nadzieję, że ludzie mają trochę dłuższą pamięć, niż to się komuś wydaje. Paulo Sousa odszedł z Polski dlatego, że dostał bardzo dobry kontrakt z Flamengo. To co, Flamengo czekało na niego, aż ja się napiję? Nie twórzmy alternatywnej historii, bo i tak nikt mądry w nią nie uwierzy - zaznacza Kulesza.