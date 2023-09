Cezary Kulesza zakończył rozmowy z kandydatami na selekcjonera reprezentacji Polski. "Czas na wybór"

Cezary Kulesza podjął decyzję!

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) w sobotę ogłosił światu, ze zakończył rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Wyglada na to, że wkrótce poznamy nazwisko nowego selekcjonera. Aktualnie najbliżej stanowiska są Michał Probierz oraz Marek Papszun , z którym w piątek 61-letni prezes rozmawiał ws. objęcia reprezentacji.

- Zakończyły się rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Czas na wybór - napisał za pośrednictwem Twittera prezes PZPN.

Do środy (20 września) kiedy zbierze się zarząd PZPN Kulesza chciałby wybrać następcę. W głowie ma kilku kandydatów. Jak przyznaje, chciałby poznać wizję i wymagania co najmniej kilku, żeby móc podjąć jak najlepszą decyzję. Zaczął od spotkania z jednym z dwóch faworytów do objęcia schedy, czyli Markiem Papszunem.