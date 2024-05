Mecz ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław online. Łodzianie mogą spaść do 1 ligi. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław online. Walka o wszystko

ŁKS przystępuje do gry z ostatniego miejsca. Ma tylko 21 punktów, czyli do bezpiecznego miejsca traci aż dwanaście. Nawet komplet zwycięstw nie zagwarantuje utrzymania. Pytanie brzmi więc czy już dzisiaj zespół zostanie zdegradowany do 1 ligi, czy jakimś cudem odroczy wyrok o kolejny tydzień.

Śląsk za to bardzo liczy, że podmieni Lecha Poznań na pozycji wicelidera. Okazja jest znakomita, skoro w piątek przegrał także trzeci Górnik Zabrze. Trzeba jednak wygrać.

Spotkanie na stadionie im. Władysława Króla poprowadzi sędzia Karol Arys ze Szczecina. Jesienią Śląsk pokonał u siebie ŁKS 2:1. Bohaterem doliczonego czasu okazał się Piotr Samiec-Talar - autor decydującej bramki z 96 minuty.

ŁKS przystępuje do rewanżu po dwóch porażkach z rzędu. Śląsk nie wygrał żadnego z ostatnich trzech spotkań. Ostatnio poległ u siebie z Ruchem Chorzów (2:3).