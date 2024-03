Chelsea Londyn może wkrótce wyprowadzić się na sześć lat ze Stamford Bridge. Media: Przebudowa czy budowa nowego stadionu?

Chelsea Londyn z nowym stadionem? Media: W planach przebudowa albo budowa!

Plany przebudowy stadionu były brane na poważnie w klubie z zachodniego Londynu jeszcze przed erą Todda Boehly'ego. Roman Abramowicz swego czasu miał planować taką inwestycję, lecz nigdy ona nie doszła do skutku. Według "The Sun" temat nowego stadionu powrócił, lecz... włodarze nie mogą się zdecydować w jednej kwestii. Rozbudowa obecnego czy budowa zupełnie nowego obiektu? Wszyscy ci co byli pod stadionem Chelsea wiedzą, że ewentualna rozbudowa byłaby bardzo trudna do wykonania. Wymagałby ona całkowitego wyburzenia terenów wokół obiektu.

Pierwotnie jak donosi brytyjska prasa plan modernizacji obiektu miał przypominać coś na wzór Anfield Road w Liverpoolu. Jednak z uwagi na uwarunkowania wokół stadionu byłoby to bardzo ciężkie do wykonania i prawdopodobnie nawet nie wchodzi taka opcja w grę. No to jaka opcja jest najbardziej odpowiednia?