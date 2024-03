Cracovia chce zmagać plamę z pierwszego spotkania z Pogonią Szczecin. Jacek Zieliński: "Mamy tę porażkę w głowach"

Kilka dni temu portal spowtowefakty.pl poinformował, że wygasający 30 czerwca kontrakt z Zielińskim nie zostanie przedłużony, a zastąpić go ma szkoleniowiec Warty Poznań Dawid Szulczek.

- To są normalne spekulacje. Zanim się zaczęły mecze barażowe trzeba było rzucić parę newsów. Cóż, skupiam się na swojej pracy. Nie wiem, co musiałoby się stać, abym został w Cracovii. Musielibyśmy wygrywać seryjnie. Kończą się kontrakty trenerom, zawodnikom, to normalna sytuacja. Podchodzę do tego bardzo spokojnie - przyznał.