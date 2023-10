Cracovia - Lech Poznań ONLINE. "Mecz przyjaźni" na trybunach. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [28.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Cracovia - Lech Poznań ONLINE. Gdzie oglądać?

Podopieczni Johna van den Broma przyjeżdzają do Krakowa z jednym prostym celem - trzy punkty i walka o fotel lidera najwyższej klasy rozgrywkowej. Aktualnie "Kolejorz" zajmuje trzecie miejsce i traci do liderującej Jagiellonii Białystok dokładnie dwa "oczka". Mimo pewnych problemów, zwłaszcza na początku trwającej kampanii drużyna holenderskiego szkoleniowca w ostatnim czasie można powiedzieć odbiła się od dna.

"Pasy" tyle samo razy co wygrały to również i przegrały. Poległy z Jagiellonią Białystok (2:4), Widzewem Łódź (0:2), Pogonią Szczecin (1:5). Jak będzie tym razem z Lechem przy Kałuży?

W bezpośrednich pojedynkach z zeszłego sezonu lepiej wypadła wielkopolska drużyna, która przy Bułgarskiej wygrała z Cracovią 3:0. Z kolei w Krakowie był bezbramkowy remis.

Mecz Cracovia - Lech Poznań w trzynastej kolejce poprowadzi sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku. System VAR będą obsługiwać Bartosz Frankowski oraz Jakub Winkier. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Arkadiusz Kamil Wójcik i Piotr Podbielski.

Jacek Zieliński, trener Cracovii:Spotkania z Lechem są prestiżowe. Zagramy z zespołem, który był trzeci w poprzednim sezonie i zanotował udane występy w Pucharze Konferencji. Dla kibiców to z kolei +mecz przyjaźni" i wywołuje sporo emocji. W naszym zespole widzę dużą determinację, aby odrobić dwa punkty stracone z Puszczą

John van den Brom, trener Lecha:Zdobyliśmy 7 punktów w ostatnich 3 meczach u siebie. My za łatwo tracimy gole jako cały zespół, drużyna walcząca o tytuł nie może tracić tylu bramek. Liczba straconych goli jest przerażająca. Musimy bronić lepiej jako zespół, musimy przenalizować to spotkanie. Dziś rywal strzelił nam gola i od razu w nasze szeregi wdała się nerwowość, w dodatku źle ustawialiśmy się przy stałych fragmentach gry, muszę zapytać piłkarzy, dlaczego tak się ustawiali? Trzeba wyciągnąć wnioski z tego meczu i dobrze przygotowywać się do meczu z Cracovią