Cracovia odświeżyła swój herb. Klub zdecydował się postawić na kilka estetycznych poprawek

- Opracowania nowej identyfikacji wizualnej naszego Klubu podjął się Kuba Malicki - projektant znany ze swoich prac z Lecha Poznań, PZPN, projektu Pucharu Polski czy duńskiego FC Midtjylland. Projekty i portfolio są dostępne na prowadzonej przez niego stronie internetowej pod adresem. Grafik rozpoczął od wyrysowania chorągwi w sposób zgodny z aktualnymi kanonami projektowania graficznego. Kuba Malicki sięgnął przy tym głęboko do historii klubu - emblemat Cracovii został utrwalony na odznakach już w pierwszych latach funkcjonowania. Postanowił zainspirować się wzorem, który towarzyszył drużynie "Pasów" we wszystkich dotychczasowych Mistrzostwach Polski w piłce nożnej. Charakterystycznym elementem odznak wydanych w pierwszej połowie XX wieku był sznur zawinięty wokół drzewca flagi. Ten element dodany został do odświeżonego znaku, jako bezpośrednie nawiązanie do wspaniałej historii klubu - napisano na profilu Cracovii.