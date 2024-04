Jagiellonia Białystok wygra mistrzostwo Polski. Kibice dają szanse Pogoni Szczecin. Wyniki naszej sondy zaskakują?

- Czy zjechaliśmy po porażce z Cracovią z autostrady do mistrzostwa Polski? Nie uważam, że nawet na tej autostradzie byliśmy, ani że po ostatnim meczu jesteśmy teraz na innej drodze. Po prostu jesteśmy cały czas na tej samej ścieżce, która ma swoje zakręty. Jest ona jasno określona, w której każdego tygodnia chcemy wygrywać każde spotkanie. Oczywiście jesteśmy niezadowoleni z tego, że przegraliśmy z Cracovią. Nie ma co jednak rozpamiętywać tamtego spotkania. Teraz mamy inny jasny cel. To zwycięstwo w Lubinie - powiedział na konferencji Adrian Siemieniec cytowany przez TVP Sport.