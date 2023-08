Cracovia - Piast Gliwice ONLINE. "Pasy" jeszcze bez porażki w lidze. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [21.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Cracovia - Piast Gliwice ONLINE

Cracovia to jeden z dwóch zespołów, który w obecnym sezonie nie doznał porażki. Takim dokonaniem może pochwalić się tylko Legia Warszawa, która według wielu ekspertów jest faworytem do wygrania ligi. "Pasy" na swoim koncie mają dwie wygrane i jeden remis. Jeśli w poniedziałek zwycięży z Piastem Gliwice, zrówna się punktami z "Wojskowymi".

Bohaterem ostatniego meczu Cracovii był Patryk Makuch, dla którego to drugi sezon w Krakowie. 24-latek w starciu z Zagłębiem Lubin strzelił dwie bramki. Czy obecna kampania będzie należała do byłego napastnika Miedzi Legnica?

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - (Makuch) przełamał się, strzelił dwie bramki. Pierwszy raz dublet ustrzelony w Cracovii, to na pewno fajna sprawa dla niego. Ale on będzie musiał tę dyspozycję potwierdzać w każdym kolejnym meczu. To nie jest tak, że tym meczem zamknie jakiś cykl i na tym będzie jechał przez parę tygodni. Ale ja się cieszę także z tego powodu, że współpraca Patryka z Benjim Kallmanem wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Wzorcowo w niektórych momentach.