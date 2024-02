Cracovia - Radomiak Radom ONLINE. Pierwszy sobotni mecz PKO Ekstraklasy w nowym roku. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Radomiak przed swoim pierwszym meczem w tym roku plasuje się w środku ligowej tabeli z dorobkiem 24 punktów. W tej chwili radomianie mają sześciopunktową przewagę nad strefą spadkową, ale zespołów zaangażowanych w utrzymanie jest kilka i sytuacja w każdej kolejce może się diametralnie zmieniać.

- Cracovię dość mocno ostatnio obserwowaliśmy, w trakcie obozu byliśmy na jej meczach. Zawsze przykładamy dużą uwagę do analizy rywala, więc jesteśmy dość dobrze przygotowani. To zespół na pewno o dużym potencjale piłkarskim z wieloma zawodnikami, którzy w naszej lidze są na czołowych pozycjach. Można tu wspomnieć chociażby o Benjaminie Kallmanie, czy Michale Rakoczym, który zrobił kapitalny postęp i jest kwestią czasu, kiedy wyjedzie za granicę. Dalej jest Virgil Ghita, a więc jeden z najlepszych stoperów w całej ekstraklasie. Kolejnymi zawodnikami są Karol Knap, czy Patryk Makuch. Cracovia to specyficzny zespół grający twardą piłkę. Cracovia to zespół, który jest groźny przy stałych fragmentach i zarówno w ataku jest dobrze zorganizowany, jak i w obronie. Jest to drużyna, która jest niezwykle groźna w przejściach z obrony do ataku. Lubi atak bezpośredni, to znaczy lubi często grać piłkę za linię obrony rywala, więc taki przeciwnik z gatunku bardzo nieprzyjemnych. Nie można patrzeć na Cracovię przez pryzmat tabeli. Jest to drużyna dobrze zorganizowana, ale tak jest w piłce, że nie zawsze te wyniki idą w parze z jakością. - powiedział Maciej Kędziorek, trener Radomiaka przed meczem 20. kolejki PKO Ekstraklasy.