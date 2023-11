Cracovia - Zagłębie Lubin ONLINE. Pojedynek Ekstraklasowiczów w Pucharze Polski. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Mecz Cracovia - Zagłębie Lubin ONLINE

Zagłębie ostatnio zaliczyło przestój. Ekipa z Lubina także nie wygrała od trzech spotkań (dwie porażki i remis). Waldemar Fornalik musi znaleźć klucz do swoich piłkarzy, którzy w obecnym sezonie przegrali cztery z sześciu spotkań. Zagłębie w roli gościa ma problemy głównie z defensywą - aż 12 straconych bramek w lidze.

Janusz Kudyba: - Patrząc na sytuację w tabeli, to myślę, że oba zespoły będą bardziej koncentrowały się na rozgrywkach w ekstraklasie. Puchar Polski to jakiś tam dodatek, a bezpieczne miejsce w ekstraklasie gwarantuje egzystencję więc dla obu priorytetem będzie liga. Spodziewam się, że obaj trenerzy nie wystawią najsilniejszych jedenastek. Pucharowy mecz to właśnie szansa dla tych, którzy mniej grali w lidze. Po to, by forma motoryczna się wyrównała. W związku z tym, że mogą być niespodziewane składy, to powinien to być otwarty mecz, taka "rosyjska ruletka".