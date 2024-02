Cristiano Ronaldo obchodzi 39. urodziny. Mistrzowska forma. Zobacz jego sylwetkę, poznaj zarobki i najważniejsze sukcesy

Cristiano Ronaldo - piłkarski wzór dla naśladowania

Cristiano Ronaldo świętuje tego samego dnia co m.in. Neymar (32 lata), Carlos Tevez (40 lat) czy Gheorghe Hagi (59 lat). Wciąż jest na topie. Tylko w tym sezonie dla saudyjskiego Al-Nassr wbił aż 24 gole i dopisał 11 asyst we wszystkich 25 meczach. Jednocześnie śrubuje rekord bramek dla reprezentacji Portugalii. Liczba trafień w zeszłym roku wzrosła do 128 w 205 występach.

Osobista gablota Ronaldo ugina się od zdobytych trofeów. Czego brakuje w kolekcji? Dzisiejszy jubilat nie sięgnął tylko i aż po mistrzostwo świata z Portugalią. Dziś trudno orzec czy jako 41-latek wystąpi w turnieju w 2026 roku organizowanym przez Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanadę.

Pensja Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej