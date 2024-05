Cristiano Ronaldo płakał po meczu. W Arabii Saudyjskiej przegrał dotąd dosłownie wszystko

Cristiano Ronaldo nic nie ugrał z Al Nassr

To był niewiarygodnie emocjonujący finał. Sędzia jeszcze przed przerwą wyrzucił bramkarza Al Nassr Davida Ospinę. W końcówce drugiej połowy czerwone kartki obejrzeli natomiast dwaj gracze Al Hilal - w tym Kalidou Koulibaly. Między tymi wydarzeniami drużyna Ronaldo doprowadziła do remisu dającego dogrywkę.

Ronaldo robił wiele, żeby do karnych nie doszło. Złożył się choćby do przewrotki. Gdyby trafił, gol byłby ozdobą meczu. Piłka trafiła jednak w słupek i wróciła do gry.

W konkursie jedenastek Ronaldo podszedł jako drugi i okazji nie przepuścił. Pomylili się za to trzej jego koledzy co zaważyło o porażce 4-5.