Wisła Kraków poznała pierwszego rywala w eliminacjach Ligi Europy. "Biała Gwiazda" zagra z wicemistrzem Kosowa

Wisła Kraków w Lidze Europy zagra z

Kilka tygodni temu Wisła Kraków sprawiła sporą niespodziankę, zdobywając Puchar Polski po wygranej 2:1 nad Pogonią Szczecin. Jedną z istotnych zmian wprowadzonych przez UEFA jest to, że zwycięzca tych rozgrywek w sezonie 2024/25 będzie walczyć o prawo do gry w Lidze Europy od pierwszej rundy eliminacyjnej. "Biała Gwiazda" swojego pierwszego przeciwnika na drodze do fazy ligowej LE poznała we wtorek o godzinie 15:00 podczas losowania.

Wisła Kraków w europejskich pucharach na początek zmierzy się z KF Llapi z Kosowa. Pierwszy mecz zostanie rozegrany na wyjeździe, a drugi w Polsce. Llapi w poprzednim sezonie zajęło 2. miejsce w tamtejszej lidze. Kadra wyceniana jest na prawie 5 mln euro (Transfermarkt). Kibice "Białej Gwiazdy" uniknęli dalekiego wyjazdu do Azerbejdżanu. Kogo jeszcze mógł trafić polski klub?