Oficjalnie: Jean-Pierre Nsame nowym piłkarzem Legii Warszawa. Bramkostrzelny napastnik w stolicy Jakub Jabłoński

Jean-Pierre Nsame został nowym piłkarzem Legii Warszawa - poinformował we wtorek wieczorem klub. To bramkostrzelny napastnik, który w na swoim koncie ma aż 175 bramek. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia dziennikarza Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl. To już kolejny transfer do drużyny prowadzonej przez Goncalo Feio.