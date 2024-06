Jakub Krzyżanowski z Wisły Kraków przeniesie się do Bolonii. Obrońca w tym tygodniu jedzie do Włoch

Wisła Kraków sprzedaje Jakuba Krzyżanowskiego

O transferze Jakuba Krzyżanowskiego było głośno już od kilku dni. We wtorek rano Wisła Kraków poinformowała, że utalentowany obrońca pojedzie do Włoch z wizytą. To pierwszy krok w stronę transferu do Bolonii. Zespół, który do niedawna prowadził Thiago Motta, zajął 5. miejsce w Serie A, dlatego zagra w Lidze Mistrzów.