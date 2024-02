Ćwierćfinał Pucharu Polski. Najciekawiej w Poznaniu, gdzie Lech zagra z Pogonią. Raków Częstochowa musi coś udowodnić [ZAPOWIEDŹ]

Ćwierćfinał Pucharu Polski. Lech zagra z Pogonią

Wcześniej tego dnia - o 17.30 - Piast podejmie mistrza kraju Raków . Piłkarze z Częstochowy w ostatnich sezonach spisywali się znakomicie w rozgrywkach o Puchar Polski. W 2021 i 2022 sięgnęli po trofeum, a w poprzedniej edycji dotarli do finału, gdzie po rzutach karnych ulegli Legii Warszawa. Oba zespoły zmierzyły się 17 lutego w Częstochowie w spotkaniu ligowym. Gliwiczanie prowadzili do 79. minuty 1:0, ale ostatecznie przegrali 1:3, tracąc dwa gole w doliczonym czasie.

- Często bywało tak, że spotkania pucharowe są traktowane jako okazja do rotowania składem. Dla nas tak nie jest. Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że chciałbym wywalczyć puchar - powiedział trener Piasta Aleksandar Vuković.

O godz. 20.30 Wisła Kraków podejmie coraz lepiej spisujący się Widzew, podbudowany dwoma ostatnimi zwycięstwami w ekstraklasie (2:0 w derbach z ŁKS i 3:1 z Górnikiem Zabrze). "Biała Gwiazda" jest jedynym pierwszoligowcem w tym gronie, ale to bardzo utytułowany klub, 13-krotny mistrz kraju i kandydat do awansu do ekstraklasy.