Czas wyborów. Kim Michał Probierz zaskoczy nas w reprezentacji Polski? Marchwiński, Helik, Piotrowski, Łęgowski, może... Peda

Reprezentacja Polski: Kto dostanie powołanie?

Michał Probierz rozpoczął pracę 20 września. Nieformalne działania podejmował już kilka dni wcześniej, gdy kompletował choćby swój sztab. Wtedy też podczas negocjacji z Cezarym Kuleszą ujawnił mu autorski skład i listę powołanych, których wziąłby na październikowe zgrupowanie. Prezes PZPN potwierdził ten fakt, ale nie podał żadnych szczegółów.

Przez ostatnie dwa tygodnie Probierz wraz ze swoimi asystentami jeździł po Polsce i Europie, żeby obejrzeć w akcji około 50 zawodników z szerokiej listy powołanych, którą zawczasu musiał wysłać do FIFA . W czwartek zawęzi to grono do maksymalnie 25 nazwisk. Czemu akurat w ten dzień? Bo - odpukać - kandydaci występujący w Lidze Europy i Lidze Konferencji mogą jeszcze złapać kontuzje. Parę dni temu w ten sposób nieomal wypisał się z kadry Bartosz Bereszyński, którego uraz odniesiony w spotkaniu Serie A na szczęście nie okazał się tak poważny, jak wyglądało to z murawy.