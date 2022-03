Czesław Michniewicz ocenił grę Arkadiusza Recy. Co powiedział?

- Ciężko się gra przeciwko tak dynamicznym zawodnikom, jak reprezentacja Szkocji. Reca często grał w pojedynkach 1 na 2 i popełnił kilka błędów. W przerwie pokazałem mu sytuację, gdzie źle ocenił piłkę. Poszła z tego groźna akcja, ale dobrze poradził sobie Łukasz Skorupski. Ale nie możemy Arka skreślać, bo musimy komuś zaufać na tej pozycji. Gra regularnie w Serie A, rywalizuje z bardzo mocnymi zespołami i jego naturalną pozycją wydaje się wahadło. Zwłaszcza że nie ma wiele konkurencji, bo Tymek Puchacz spełnia w klubie inne zadania. Brałem pod uwagę wejście Patryka Kuna, ale uniemożliwiły mi to urazy w pierwszej połowie - mówił po meczu Czesław Michniewicz.

Wszystko wskazuje więc na to, że hierarchię na pozycji lewego wahadłowego już znamy. Czesława Michniewicza bardziej interesuje naturalne przysposobienie do gry na danej pozycji, niż poprzednie spotkania w reprezentacji. Reca wydaje się w teorii najlepszym wyborem na tę pozycję, ale to Tymoteusz Puchacz regularnie grał u Paulo Sousy i ani razu nie zaliczył takiego występu, jak jego konkurent ze Szkocją.