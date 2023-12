Czesław Michniewicz pokazał prezent od "Mikołaja ze Szkocji". To Maik Nawrocki sprezentował mu koszulkę Celtiku Glasgow

Czesław Michniewicz: Prezent od Maika Nawrockiego

Relacje trener - piłkarz bywają burzliwe, ale i bardzo serdeczne. W przypadku Michniewicza z Nawrockim mamy do czynienia zdecydowanie z tym drugim przypadkiem. Stoper rozwinął się u wówczas przyszłego selekcjonera, co zaowocowało transferem do Celtiku Glasgow, giganta szkockiej piłki, a do niedawna ważnego zespołu na europejskiej scenie.

Michniewicz z Nawrockim pracowali ostatni raz w październiku 2021 roku. Dwa lat to szmat czasu w piłce. Obrońca nie zapomniał jednak o swoim dawnym przełożonym i z okazji Mikołajek prosto z Glasgow wysłał mu prezent.

- Dziś rano odwiedził mnie Mikołaj i przyniósł fantastyczny prezent z koniczynką. Pokażę, co takiego przyniósł. To prezent od Mikołaja ze Szkocji, od Maika Nawrockiego. Maik, dziękuję ci bardzo. Jest mi bardzo miło. Serdecznie pozdrawiam - wyznał uradowany od ucha do ucha Michniewicz, po czym zaprezentował meczową koszulkę z nazwiskiem i autografem obrońcy.