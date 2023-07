Transfery. Maik Nawrocki w Celtiku Glasgow. 22-latek opuścił Legię Warszawa. Wicemistrzowie Polski zgarnęli około 5 mln euro

Maik Nawrocki z Celtiku. Obrońca podpisał 5-letnik kontrakt!

Ostatnie dwa sezony Nawrocki spędził w Legii Warszawa. Najpierw stołeczny klub go wypożyczył z niemieckiego Werderu Brema, a przed rokiem wykupił za 1,5 mln euro . Ile wicemistrzowie Polski zarobili po roku na zawodniku? Według nieoficjalnych informacji Celtic wpłacił na konto "Wojskowych" około 5 mln euro , co jest jednym z większych transferów wychodzących z Ekstraklasy.

Celtic jest znany na całym świecie, również w Polsce, ponieważ w ostatnich latach grało tu kilku polskich piłkarzy. Zdaję sobie sprawę z tego jak wielki to klub i jak niesamowici są jego kibice. Nie mogę się doczekać, aby zagrać przed fanami i doświadczyć tego na własnej skórze

- dodał Nawrocki w rozmowie z klubowymi mediami.

Za taką samą kwotę odeszli Bartosz Kapustka (latem 2016 roku z Cracovii do Leicester City), Bartosz Białek (latem 2020 roku z Zagłębia Lubin do Wolfsburga) czy Kamil Piątkowski (latem 2021 roku z Rakowa do RB Salzburg).