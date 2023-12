David Alaba 10. raz w karierze został wybrany najlepszym piłkarzem Austrii. Obrońca prawdopodobnie nie wystąpi na Euro 2024

David Alaba doceniony po raz kolejny

Piłkarz Realu Madryt zerwał więzadła krzyżowe w niedzielnym meczu ligowym z Villarrealem (4:1). Wrócił do Austrii i we wtorek przeszedł operację, która została przeprowadzona przez znanego chirurga Christiana Finka. Real Madryt ogłosił, że operacja powiodła się i Alaba rozpocznie rekonwalescencję w ciągu najbliższych dni.

W reprezentacji Austrii Alaba zadebiutował jako 17-latek w przegranym 1:3 meczu z Francją w eliminacjach mistrzostw świata. Od kilku lat jest kapitanem drużyny narodowej. W 105 występach strzelił 15 goli, co jest znakomitym wynikiem jak na obrońcę.

Alaba jest wychowankiem Austrii Wiedeń. W wieku 17 lat został pozyskany przez Bayern Monachium . Najpierw występował w drużynie rezerw, a do pierwszego składu Bawarczyków przebił się w sezonie 2011/12. Zdobył z Bayernem wszystkie możliwe trofea, 10 razy wygrywając Bundesligę i dwukrotnie triumfując w Lidze Mistrzów (2013, 2020). Przez lata występował na pozycji lewego obrońcy, jednak po przejściu do Realu Madryt w 2021 roku częściej gra na środku defensywy.

Nie wiadomo kiedy Alaba wróci do gry, ale po tak ciężkiej kontuzji przerwa trwa co najmniej sześć miesięcy, a często znacznie dłużej. Oznacza to, że jego występ w przyszłorocznych mistrzostwach Europy w Niemczech stoi pod znakiem zapytania. Pierwszy mecz Austrii na Euro 2024 odbędzie się 17 czerwca w Duesseldorfie z Francją. Cztery dni później rywalem Austriaków w Berlinie będzie zwycięzca "polskiej" ścieżki barażowej (kadra Michała Probierza zagra w półfinale marcowych baraży z Estonią, a w finale z lepszym z pary Walia - Finlandia). W grupie D mistrzostw Europy wystąpi również Holandia. (PAP)