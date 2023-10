Dawid Drachal, piłkarz Rakowa Częstochowa przyznał, że jeszcze nigdy nie był na żadnej imprezie. "Piłka jest w mojej głowie"

Dawid Drachal myśli o grze w piłkę. "W mojej głowie tylko piłka"

- Jeśli chodzi o moich rówieśników to zawsze sobie takie postanowienie stawiałem. Wolę zrobić wszystko co jest możliwe żeby potem nie mieć z tyłu głowy, że mogłem zrobić coś więcej, lepiej, bądź inaczej. Dla mnie na ten moment i mam nadzieję, że jeszcze długo tak pozostanie PIŁKA BĘDZIE W GŁOWIE - TYLKO I WYŁĄCZNIE PIŁKA

18-latek zszokował dziennikarza. Nigdy nie był na imprezie!

Do tej pory Dawid Drachal w PKO BP Ekstraklasie rozegrał osiem meczów, w których trzykrotnie pokonywał bramkarza rywali we wspomnianym już meczu z Ruchem Chorzów w trwającej kampanii. Pod koniec września dodatkowo 18-latek dostał powołanie do reprezentacji Polski U-19 na turniej eliminacyjny.