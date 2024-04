Dawid Szulczek przed meczem z Piastem Gliwice: "Potrzebujemy jeszcze trochę punktów do utrzymania"

Terminarz nie jest zbyt łaskawy dla jego zespołu, bowiem już nie pierwszy raz po poniedziałkowym meczu, kolejny mają wytyczony na piątek. Szulczek zapewnia jednak, że to nie jest żadnej problem.

- To są pojedyncze sytuacje, a od poniedziałku do piątku jest sporo czasu na regenerację i odpowiednie przygotowanie się. Na szczęście po meczu ze Stalą nie mamy żadnych kontuzji sytuacja kadrowa jest dobra. Liczę, że do piątku już nic złego się nie wydarzy. Drugi mecz zagraliśmy bez kartki, a to ważne, bowiem kilku graczy jest zagrożonych pauzą - przyznał.