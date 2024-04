Dawid Szulczek trenerem Sunderlandu. Mecz Walia - Polska rozliczony jako walkower? Prima aprilis w polskiej piłce

Prima aprilis w Ekstraklasie

Na Instagramie zażartować postanowił Dawid Szulczek, czyli trener Warty Poznań. Szkoleniowiec ogłosił, że przechodzi do... Sunderlandu! To pewnie nawiązanie do plotek dziennikarskich, które z tym angielskim klubem łączyły Marka Papszuna.